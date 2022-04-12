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Російські окупанти завдали Миколаєву збитків уже на 110 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Загальна сума збитків, які завдали російські окупанти Миколаєву, сьогодні становить 110 млн грн. Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН

Російські окупанти завдали Миколаєву збитків уже на 110 млн грн

Цитата

"Ми продовжуємо документувати наслідки російської агресії. На сьогодні по місту ми підрахували збитків на понад 110 млн грн", — написав Сєнкевич.

Деталі

За даними мера, станом на 12 квітня у Миколаєві пошкоджено:

  • заклади соціального захисту: 3 об’єкти приблизно на 1 млн грн;
  • заклади охорони здоров'я: 5 об’єктів на понад 4 млн грн;
  • заклади освіти: 46 об’єктів на понад 20 млн грн;
  • заклади фізичної культури і спорту: 5 об’єктів на понад 5,5 млн грн;
  • житловий сектор: 550 звернень приблизно на 80 млн грн.

Цитата

"Ми все обов’язково відновимо, відбудуємо наше місто і всю Україну. На жаль, нам вже не повернути життя і здоров‘я тисяч українців. Але щоб ці втрати не були марними, ми просто мусимо перемогти росію у цій війні і побудувати сильну та успішну Україну", — додав Сєнкевич.

Нагадаємо

Станом на 11 квітня загальна сума задокументованих збитків інфраструктурі внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні перевищила 80 млрд доларів.

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