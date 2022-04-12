Російські окупанти завдали Миколаєву збитків уже на 110 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Загальна сума збитків, які завдали російські окупанти Миколаєву, сьогодні становить 110 млн грн. Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН.
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"Ми продовжуємо документувати наслідки російської агресії. На сьогодні по місту ми підрахували збитків на понад 110 млн грн", — написав Сєнкевич.
Деталі
За даними мера, станом на 12 квітня у Миколаєві пошкоджено:
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- заклади соціального захисту: 3 об’єкти приблизно на 1 млн грн;
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- заклади охорони здоров'я: 5 об’єктів на понад 4 млн грн;
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- заклади освіти: 46 об’єктів на понад 20 млн грн;
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- заклади фізичної культури і спорту: 5 об’єктів на понад 5,5 млн грн;
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- житловий сектор: 550 звернень приблизно на 80 млн грн.
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"Ми все обов’язково відновимо, відбудуємо наше місто і всю Україну. На жаль, нам вже не повернути життя і здоров‘я тисяч українців. Але щоб ці втрати не були марними, ми просто мусимо перемогти росію у цій війні і побудувати сильну та успішну Україну", — додав Сєнкевич.
Нагадаємо
Станом на 11 квітня загальна сума задокументованих збитків інфраструктурі внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні перевищила 80 млрд доларів.