Российские оккупанты вывезли в россию 40 детей из Луганской области - ЦНС

Цитата

“Россияне продолжают использовать „оздоровление“ украинских детей, как основание для депортации и дальнейшей промывки мозгов. Оккупанты проводят тотальные медобследования украинских детей, чтобы направить их на принудительное „лечение“ в детские лагеря”, — пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что накануне оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край рф.

“Конечно, что выглядит это как благие намерения, но на самом деле „оздоровление“ это лишь основание для вывоза детей в рф. В дальнейшем детей или не возвращают родителям, пока они сами не приедут за ими. Далее семью не отпускают назад, потому что на ТОТ россияне ввели военное положение. В лучшем же случае, детям в лагере просто промывают мозги. Так, детям объясняют, что Украина развязала войну, а перед детьми выступают известные российские актеры, спортсмены и блоггеры, которые используют свой „авторитет“ из пропагандистской целью”, — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призвал родителей выехать из временно оккупированных территорий и не становиться заложником врага.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Херсоне обнаружили камеру, где оккупанты держали детей