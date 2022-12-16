Російські окупанти вивезли до росії 40 дітей з Луганської області – ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські військові вивезли на територію рф 40 дітей з Лисичанська і Сєвєродонецька. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
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“Росіяни продовжують використовувати „оздоровлення“ українських дітей, як підставу для депортації та подальшого промивання мізків. Окупанти проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове „лікування“ в дитячі табори”, — пише Центр національного спротиву.
Зазначається, що напередодні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька до Ставропольського краю рф.
“Звичайно, що виглядає це як добрі наміри, але насправді „оздоровлення“ це лише підстава для вивезення дітей до рф. Надалі дітей або не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Далі родину не відпускають назад, бо на ТОТ росіяни ввели воєнний стан. В кращому ж випадку, дітям в таборі просто промивають мізки. Так, дітям пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій „авторитет“ з пропагандистською метою”, — йдеться в повідомленні.
Центр національного спротиву закликав батьків виїхати з тимчасово окупованих територій й не ставати заручником ворога.
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