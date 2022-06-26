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13:44 • 28197 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 43593 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 45371 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23020 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56834 просмотра

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Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область

Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские оккупанты обстреляли Чугуевскую общину в Харьковской области, два человека погибли, один человек пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление мэра Чугуева Галину Минаеву.

Цитата

“В результате сегодняшнего обстрела с стороны агрессора погибли двое наших жителей и один получил ранение”, — отметила она.

Детали

Минаева добавила, что взрывы повлекли за собой пожар.

Она также призвала граждан находиться в укрытиях или в непосредственной близости от них.

Напомним

В результате обстрела российских оккупантов в Харьковской области погибло по меньшей мере 15 человек.

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