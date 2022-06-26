Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Российские оккупанты обстреляли Чугуевскую общину в Харьковской области, два человека погибли, один человек пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление мэра Чугуева Галину Минаеву.
Цитата
“В результате сегодняшнего обстрела с стороны агрессора погибли двое наших жителей и один получил ранение”, — отметила она.
Детали
Минаева добавила, что взрывы повлекли за собой пожар.
Она также призвала граждан находиться в укрытиях или в непосредственной близости от них.
Напомним
В результате обстрела российских оккупантов в Харьковской области погибло по меньшей мере 15 человек.