Російські окупанти обстріляли Харківську область
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду у Харківській області, двоє людей загинули, одна особа постраждала. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву мера Чугуєва Галину Мінаєву.
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“Внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення”, — зазначила вона.
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Мінаєва додала, що вибухи спричинили пожежу.
Вона також закликала громадян знаходитись в укриттях або у безпосередній близькості від них.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілу російських окупантів на Харківщині загинуло щонайменше 15 людей.