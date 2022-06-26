Російські окупанти обстріляли Харківську область

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“Внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення”, — зазначила вона.

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Мінаєва додала, що вибухи спричинили пожежу.

Вона також закликала громадян знаходитись в укриттях або у безпосередній близькості від них.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілу російських окупантів на Харківщині загинуло щонайменше 15 людей.