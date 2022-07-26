Российские оккупанты обстреляли Харьков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Российские захватчики ночью обстреляли Харьков. Вражеские снаряды прилетели недалеко от центра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
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"Снова ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения. О жертвах пока информации нет. Надеюсь, что пострадавших или погибших не будет. Прошу всех харьковчан быть очень осторожными", - отметил он.
Напомним
Один человек погиб, 17 ранены в результате вражеского обстрела Харькова утром 21 июля.