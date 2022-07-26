Российские оккупанты обстреляли Харьков

Цитата

"Снова ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения. О жертвах пока информации нет. Надеюсь, что пострадавших или погибших не будет. Прошу всех харьковчан быть очень осторожными", - отметил он.

Напомним

Один человек погиб, 17 ранены в результате вражеского обстрела Харькова утром 21 июля.