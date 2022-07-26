Російські окупанти обстріляли Харків

Цитата

"Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку. Про жертв наразі інформації немає. Сподіваюся, що постраждалих чи загиблих не буде. Прошу всіх харків'ян бути дуже обережними", - зазначив він.

Нагадаємо

Одна людина загинула, 17 поранені внаслідок ворожого обстрілу Харкова вранці 21 липня.