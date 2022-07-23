Окупанти обстріляли Харків, є постраждалий

Деталі

Терехов повідомив про декілька сильних прильотів у районі центру.

"Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться", - зазначив він.

На місці працює ДСНС.

"Прохання до всіх харків'ян – знаходиться у укриттях", - додав Терехов.

Нагадаємо

Одна людина загинула, 17 поранені внаслідок ворожого обстрілу Харкова вранці 21 липня.