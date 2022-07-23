Окупанти обстріляли Харків, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Російські загарбники обстріляли Харків. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, пише УНН.
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Терехов повідомив про декілька сильних прильотів у районі центру.
"Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться", - зазначив він.
На місці працює ДСНС.
"Прохання до всіх харків'ян – знаходиться у укриттях", - додав Терехов.
Нагадаємо
Одна людина загинула, 17 поранені внаслідок ворожого обстрілу Харкова вранці 21 липня.