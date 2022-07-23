Оккупанты обстреляли Харьков, есть пострадавший

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские захватчики обстреляли Харьков. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Терехов сообщил о нескольких сильных прилетах в районе центра.

"Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится", - отметил он.

На месте работает ГСЧС.

"Просьба ко всем харьковчанам – находится в укрытиях", - добавил Терехов.

Напомним 

Один человек погиб, 17 ранены в результате вражеского обстрела Харькова утром 21 июля.

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