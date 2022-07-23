Оккупанты обстреляли Харьков, есть пострадавший

Детали

Терехов сообщил о нескольких сильных прилетах в районе центра.

"Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится", - отметил он.

На месте работает ГСЧС.

"Просьба ко всем харьковчанам – находится в укрытиях", - добавил Терехов.

Напомним

Один человек погиб, 17 ранены в результате вражеского обстрела Харькова утром 21 июля.