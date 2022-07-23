Оккупанты обстреляли Харьков, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские захватчики обстреляли Харьков. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
Терехов сообщил о нескольких сильных прилетах в районе центра.
"Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится", - отметил он.
На месте работает ГСЧС.
"Просьба ко всем харьковчанам – находится в укрытиях", - добавил Терехов.
Напомним
Один человек погиб, 17 ранены в результате вражеского обстрела Харькова утром 21 июля.