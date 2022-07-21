Ранковий удар по Харкову: мер міста повідомляє про одного загиблого

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"Другий день поспіль і приблизно у той же час окупант б'є по зупинках громадського транспорту. Як результат – вже один загиблий та 17 поранених, з яких один вкрай важкий", - зазначив Терехов у Telegram.

Доповнення

У Харкові вдарили по одному з найгустонаселеніших районів, містян закликали не виходити з укриттів.

Голова ОВА Синєгубов повідомляв про 17 поранених.