Утренний удар по Харькову: мэр города сообщает об одном погибшем
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Один человек погиб, 17 ранены в результате вражеского обстрела Харькова утром 21 июля, сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.
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"Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат - уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", - отметил Терехов в Telegram.
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В Харькове ударили по одному из самых густонаселенных районов, горожан призывали не выходить из укрытий.
Глава ОВА Синегубов сообщал о 17 раненых.