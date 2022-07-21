Утренний удар по Харькову: мэр города сообщает об одном погибшем

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"Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат - уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", - отметил Терехов в Telegram.

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В Харькове ударили по одному из самых густонаселенных районов, горожан призывали не выходить из укрытий.

Глава ОВА Синегубов сообщал о 17 раненых.