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11:23 • 10964 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 24361 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 19:57 • 112648 просмотра

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Утренний удар по Харькову: мэр города сообщает об одном погибшем

Утренний удар по Харькову: мэр города сообщает об одном погибшем

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Один человек погиб, 17 ранены в результате вражеского обстрела Харькова утром 21 июля, сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Цитата

"Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат - уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", - отметил Терехов в Telegram.

Дополнение

В Харькове ударили по одному из самых густонаселенных районов, горожан призывали не выходить из укрытий.

Глава ОВА Синегубов сообщал о 17 раненых.

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