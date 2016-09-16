Российские ГРУшники на Донбассе получили приказ провоцировать силы АТО на нарушение режима перемирия

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кадровые военнослужащие штатных отрядов специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ на Донбассе получили отдельное задание по провоцированию сил АТО на нарушение режима перемирия. Об этом говорится в сообщении главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.