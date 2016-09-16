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15 марта, 19:03 • 116496 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170643 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140527 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132793 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114218 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106313 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102059 просмотра

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Российские ГРУшники на Донбассе получили приказ провоцировать силы АТО на нарушение режима перемирия

Российские ГРУшники на Донбассе получили приказ провоцировать силы АТО на нарушение режима перемирия

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кадровые военнослужащие штатных отрядов специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ на Донбассе получили отдельное задание по провоцированию сил АТО на нарушение режима перемирия. Об этом говорится в сообщении главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.

"Отдельная задача по провоцированию сил АТО на нарушения режима перемирия в районе населенных пунктов Новотроицкое, Авдеевка, Луганское и Марьинка получили диверсионно-разведывательные группы, укомплектованные исключительно кадровыми военнослужащими штатных отрядов специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ", - говорится в сообщении .

Напомним, по данным ГУР МОУ, генеральным штабом РФ отдано распоряжение российским оккупационным войскам на временно оккупированных территориях востока Украины о полном прекращении огня с 00:00 15 сентября.

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