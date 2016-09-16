Российские ГРУшники на Донбассе получили приказ провоцировать силы АТО на нарушение режима перемирия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Кадровые военнослужащие штатных отрядов специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ на Донбассе получили отдельное задание по провоцированию сил АТО на нарушение режима перемирия. Об этом говорится в сообщении главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
"Отдельная задача по провоцированию сил АТО на нарушения режима перемирия в районе населенных пунктов Новотроицкое, Авдеевка, Луганское и Марьинка получили диверсионно-разведывательные группы, укомплектованные исключительно кадровыми военнослужащими штатных отрядов специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ", - говорится в сообщении .
Напомним, по данным ГУР МОУ, генеральным штабом РФ отдано распоряжение российским оккупационным войскам на временно оккупированных территориях востока Украины о полном прекращении огня с 00:00 15 сентября.