Російські ГРУшники на Донбасі отримали наказ провокувати сили АТО на порушення режиму перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кадрові військовослужбовці штатних загонів спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ на Донбасі отримали окреме завдання щодо провокування сил АТО на порушення режиму перемир’я. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
"Окреме завдання щодо провокування сил АТО на порушення режиму перемир’я в районі населених пунктів Новотроїцьке, Авдіївка, Луганське та Мар’їнка отримали диверсійно-розвідувальні групи, укомплектовані виключно кадровими військовослужбовцями штатних загонів спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними ГУР МОУ, генеральним штабом РФ віддано розпорядження російським окупаційним військам на тимчасово окупованих територіях сходу України про повне припинення вогню з 00:00 15 вересня.