Россияне обстреляли приграничье Черниговской области - ОК "Север"

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13 марта, 19:26 • 59016 просмотра

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13 марта, 15:57 • 109468 просмотра

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Утром, 15 мая, российские оккупанты обстреляли населенный пункт Елино Черниговской области, вероятно из "Градов".  Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу оперативного командования "Север" в Telegram.

Цитата

"Утром 15 мая российские войска в очередной раз обстреляли приграничную территорию Черниговской области. На этот раз попали по населенному пункту "Градом", - говорится в сообщении.

Детали

С 06:30 до 07:10 ОК "Север" зафиксировали 16 приходов, вероятно из РСЗО, по Елино. Сообщается, что о потерях среди местного населения информация уточняется. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, горит частный дом.

Напомним

Российские оккупанты 11 мая обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

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