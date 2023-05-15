Россияне обстреляли приграничье Черниговской области - ОК "Север"

Цитата

"Утром 15 мая российские войска в очередной раз обстреляли приграничную территорию Черниговской области. На этот раз попали по населенному пункту "Градом", - говорится в сообщении.

Детали

С 06:30 до 07:10 ОК "Север" зафиксировали 16 приходов, вероятно из РСЗО, по Елино. Сообщается, что о потерях среди местного населения информация уточняется. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, горит частный дом.

Напомним

Российские оккупанты 11 мая обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.