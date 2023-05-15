Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини - ОК "Північ"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Зранку, 15 травня, російські окупанти обстріляли населений пункт Єліно Чернігівської області, ймовірно з "Градів". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ" у Telegram.
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"Зранку 15 травня російські війська вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини. Цього разу поцілили по населеному пункту "Градом", - йдеться в повідомленні.
Деталі
З 06:30 до 07:10 ОК "Північ" зафіксували 16 приходів, ймовірно з РСЗВ, по Єліно. Повідомляється, що про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється. В результаті обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, горить приватний будинок.
Нагадаємо
Російські окупанти 11 травня обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.