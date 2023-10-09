Россияне обстреляли Донетчину: один человек погиб и четверо травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Оккупанты совершили обстрелы Покровского района и Авдеевки Донецкой области. В результате погиб один человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
В понедельник армия россии атаковала населенные пункты Донецкой области. Утром российские военные, вероятно, из артиллерии атаковали с. Константиновка Покровского района, в результате чего погиб 52-летний местный житель.
В 13:00 оккупанты попали по частному сектору г. Авдеевки. От попадания снарядов по одной из улиц получили осколочные ранения двое соседей в возрасте 46 и 55 лет. Им была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Уже под вечер войска государства-агрессора обстреляли с. Елизаветовка Покровского района, где получили ранения 19-летняя девушка и мужчина 33 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
И. о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз сообщил оперативную ситуацию по области по состоянию на утро, указав, в частности, что россияне повредили агропредприятие в Ласточкино.