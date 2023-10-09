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Росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула та четверо травмовано

Росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула та четверо травмовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Окупанти здійснили обстріли Покровського району та Авдіївки на Донеччини. Унаслідок чого загинула одна людина та ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі 

У понеділок армія росії атакувала населені пункти на Донеччині. Вранці російські військові, ймовірно, з артилерії атакували с. Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув 52-річний місцевий житель.

О 13:00 окупанти поцілили по приватному сектору м. Авдіївки. Від влучання снарядів по одній з вулиць зазнали осколкових поранень двоє сусідів віком 46 та 55 років. Їм було надано кваліфіковану медичну допомогу.

Уже надвечір війська держави-агресора обстріляли с. Єлизаветівка Покровського району, де отримали поранення 19-річна дівчина та чоловік 33 років. Потерпілих доставлено до медичного закладу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

В.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив оперативну ситуацію по області станом на ранок, вказавши, зокрема, що росіяни пошкодили агропідприємство у Ласточкиному. 

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