Росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула та четверо травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Окупанти здійснили обстріли Покровського району та Авдіївки на Донеччини. Унаслідок чого загинула одна людина та ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
У понеділок армія росії атакувала населені пункти на Донеччині. Вранці російські військові, ймовірно, з артилерії атакували с. Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув 52-річний місцевий житель.
О 13:00 окупанти поцілили по приватному сектору м. Авдіївки. Від влучання снарядів по одній з вулиць зазнали осколкових поранень двоє сусідів віком 46 та 55 років. Їм було надано кваліфіковану медичну допомогу.
Уже надвечір війська держави-агресора обстріляли с. Єлизаветівка Покровського району, де отримали поранення 19-річна дівчина та чоловік 33 років. Потерпілих доставлено до медичного закладу.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
В.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив оперативну ситуацію по області станом на ранок, вказавши, зокрема, що росіяни пошкодили агропідприємство у Ласточкиному.