россияне пытаются оттянуть украинские силы от Работиного - ISW
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. российская армия обостряет ситуацию вокруг Авдеевки и на Западе Запорожской области, чтобы оттянуть силы обороны от Работиного. Об этом пишут в отчете аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
российские войска 9 октября начали локальные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и к юго-западу от Орехова на Западе Запорожской области, которые, вероятно, имеют целью оттеснить украинские войска от района Роботино.
оккупанты активизировали наступательные операции к северо-западу от Авдеевки в районе Очеретино, Тоненького и Бердичев и к юго-западу от Авдеевки на линии Водяное – Опытное.
Также они атаковали к юго-западу от Орехова на линии Пятихатки – Жеребенка, а русские "военкоры" утверждали, что русские войска продвинулись на два километра в этом районе.
По мнению аналитиков, окружение Авдеевки, одного из наиболее укрепленных участков линии фронта в Донецкой области, скорее всего, потребует больше сил, чем Россия пока выделила для операции на участке Авдеевка-Донецк.
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Также эксперты добавляют: активизация российских наступательных операций в районе Авдеевки и Жеребянки совпадает с другими локальными наступательными операциями в Луганской области и восточной части Запорожской области, которые, вероятно, направлены на то, чтобы помешать украинскому командованию перебросить силы на критические участки фронта в западной части Запорожской области.