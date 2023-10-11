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Росіяни намагаються відтягнути українські сили від Роботиного – ISW

Росіяни намагаються відтягнути українські сили від Роботиного – ISW

Київ • УНН

 • 464154 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. російська армія загострює ситуацію навколо Авдіївки та на заході Запорізької області, щоб відтягнути Сили оборони від Роботиного. Про це пишуть у звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

російські війська 9 жовтня розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від району Роботиного.

Окупанти активізували наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького і Бердичів та на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне – Опитне.

Також вони атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки – Жереб'янки, а російські "воєнкори" стверджували, що російські війська просунулися на два кілометри в цьому районі.

На думку аналітиків, оточення Авдіївки, однієї з найбільш укріплених ділянок лінії фронту в Донецькій області, скоріш за все, потребуватиме більше сил, ніж Росія наразі виділила для операції на ділянці Авдіївка-Донецьк.

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Також експерти додають: активізація російських наступальних операцій у районі Авдіївки та Жереб'янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб перешкодити українському командуванню перекинути сили на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.

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