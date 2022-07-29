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Россияне хотели назначить Царева главой марионеточного правительства в Киеве - Reuters

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В начале полномасштабной войны россияне хотели назначить бывшего нардепа-“регионала” Олега Царева главой марионеточного правительства в Киеве. Об этом говорится в материале Reuters, передает УНН

Детали

Три источника издания, знакомые с планами России, рассказали, что кремлевские планировщики избрали Царева возглавить временное марионеточное правительство.

В начале полномасштабного вторжения 24 февраля Царев сообщил своим более 200 тысячам подписчиков в Telegram, что он пересек контролируемую Киевом территорию: «Я в Украине. Киев будет свободен от фашистов».

В столицу Царев так и не попал. Президент Владимир Зеленский не капитулировал, как того ожидали в Кремле, а ВСУ остановили наступление российских войск на Киев.

Отметим, Царев находится под санкциями Украины и США с 2014 года, когда после провала попытки выиграть выборы президента Украины он возглавил организацию под названием «Новороссия». Группа продвигала идею превращения юго-восточной Украины в отдельное пророссийское государство.

Напомним

Задолго до того, как Россия вторглась в Украину, Кремль создавал сеть секретных агентов, чтобы облегчить себе путь. 

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину народный депутат Антон Яценко, ранее также являвшийся членом “Партии регионов”, “исчез с радаров”. Его не видели в родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за ввведение военного положения в Украине.

Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “эксрегионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году. Как рассказал Дикарь, в свое время Яценко работал под его руководством. 

Также правоохранителей просили проверить Яценко из-за его вероятных связей с нардепом-коллаборантом Алексеем Ковалевым. 

Украинские Национальные Новости

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