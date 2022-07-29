Росіяни хотіли призначити Царьова очільником маріонеткового Уряду в Києві - Reuters

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25357 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 69385 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 113593 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 165340 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 163534 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 166265 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145036 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114375 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107527 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 302699 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 116043 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 85762 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 171772 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 73224 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 61398 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 171772 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 302692 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 565144 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 509455 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 710454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 31325 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 85762 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 116043 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141411 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155037 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

Forbes

MIM-104 Patriot

Росіяни хотіли призначити Царьова очільником маріонеткового Уряду в Києві - Reuters

Росіяни хотіли призначити Царьова очільником маріонеткового Уряду в Києві - Reuters

Київ • УНН

 • 281919 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. На початку повномасштабної війни росіяни хотіли призначити колишнього нардепа-“регіонала” Олега Царьова очільником маріонеткового уряду в Києві. Про це йдеться у матеріалі Reuters, передає УНН

Деталі

Три джерела видання, знайомі з планами Росії, розповіли, що кремлівські планувальники обрали Царьова очолити тимчасовий маріонетковий Уряд.

На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Царьов повідомив своїм понад 200 тисячам підписників у Telegram, що він перетнув контрольовану Києвом територію: «Я в Україні. Київ буде вільний від фашистів».

До столиці Царьов так і не потрапив. Президент Володимир Зеленський не капітулював, як того очікували в Кремлі, а ЗСУ зупинили наступ російських військ на Київ.

Зазначимо, Царьов перебуває під санкціями України та США з 2014 року, коли після провалу спроби виграти вибори президента України він очолив організацію під назвою «Новоросія». Група просувала ідею перетворення південно-східної України на окрему проросійську державу.

Нагадаємо

Задовго до того, як Росія вторглася в Україну, Кремль створював мережу секретних агентів, щоб згладити її шлях. 

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну народний депутат Антон Яценко, який раніше також був членом “Партії регіонів”, “зник з радарів”. Його не бачили на рідному окрузі в Умані, а також він був відсутній у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні.

Черкаський політик Андрій Дикун розповів, що у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році. Як розповів Дикун, свого часу Яценко працював під його керівництвом. 

Також правоохоронців просили перевірити Яценка через його ймовірні зв’язки з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,113.80
Золото
$3,147.20
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,907.71