Росіяни хотіли призначити Царьова очільником маріонеткового Уряду в Києві - Reuters

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Три джерела видання, знайомі з планами Росії, розповіли, що кремлівські планувальники обрали Царьова очолити тимчасовий маріонетковий Уряд.

На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Царьов повідомив своїм понад 200 тисячам підписників у Telegram, що він перетнув контрольовану Києвом територію: «Я в Україні. Київ буде вільний від фашистів».

До столиці Царьов так і не потрапив. Президент Володимир Зеленський не капітулював, як того очікували в Кремлі, а ЗСУ зупинили наступ російських військ на Київ.

Зазначимо, Царьов перебуває під санкціями України та США з 2014 року, коли після провалу спроби виграти вибори президента України він очолив організацію під назвою «Новоросія». Група просувала ідею перетворення південно-східної України на окрему проросійську державу.

Нагадаємо

Задовго до того, як Росія вторглася в Україну, Кремль створював мережу секретних агентів, щоб згладити її шлях.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну народний депутат Антон Яценко, який раніше також був членом “Партії регіонів”, “зник з радарів”. Його не бачили на рідному окрузі в Умані, а також він був відсутній у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні.

Черкаський політик Андрій Дикун розповів, що у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році. Як розповів Дикун, свого часу Яценко працював під його керівництвом.

Також правоохоронців просили перевірити Яценка через його ймовірні зв’язки з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим.