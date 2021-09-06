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Россия заявила о готовности организовать видеоконференцию для участия Януковича в заседании ВС - адвокат

Россия заявила о готовности организовать видеоконференцию для участия Януковича в заседании ВС - адвокат

Киев  •  УНН

 • 18727 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Минюст РФ выразил готовность организовать видеоконференцию для участия экс-президента Украины Виктора Януковича в заседании Верховного Суда. Об этом говорится в заявлении адвоката Виталия Сердюка, сообщает УНН.

Цитата:

"На наш адвокатский запрос Минюст РФ выразил готовность организовать связь с Верховным Судом в формате видео-конференции для того, чтобы Виктор Янукович мог принимать участие в заседаниях, на чем неоднократно настаивали и он сам, и его защита", - сказал Виталий Сердюк.

Детали

Он рассказал, что Минюст РФ написал: "При поступлении в установленном порядке надлежащим образом оформленного поручения Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Украины о производстве отдельных процессуальных действий (допроса посредством видео-конференц-связи) готовы оказать содействие в организации его исполнения на территории Российской Федерации".

Что было ранее

Ранее Верховный Суд откладывал заседание для предоставления времени адвокату прибыть к клиенту в РФ для обеспечения его участия в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Напомним, ВС предлагал стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения "TrueConf" для видеоконференцсвязи.

Дополнение

24 января 2019 года  Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения.

Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Дело пошло в кассацию.

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