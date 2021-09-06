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Росія заявила про готовність організувати відеоконференцію для участі Януковича у засіданні ВС - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Мін'юст РФ висловив готовність організувати відеоконференцію для участі експрезидента України Віктора Януковича в засіданні Верховного Суду. Про це йдеться у заяві адвоката Віталія Сердюка, повідомляє УНН.

Цитата:

“На наш адвокатський запит Мін’юст РФ висловив готовність організувати зв’язок з Верховним Судом в форматі відео-конференції для того, щоб Віктор Янукович міг брати участь в засіданнях, на чому неодноразово наполягали і він сам, і його захист”, — сказав Віталій Сердюк.

Деталі

Він розповів, що Мін’юст РФ написав: “При надходженні в установленому порядку належним чином оформленого доручення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду України про провадження окремих процесуальних дій (допиту за допомогою відеоконференцзв’язку) готові посприяти в організації його виконання на території Російської Федерації”.

Що було раніше

Раніше Верховний Суд відкладав засідання для надання часу адвокату прибути до клієнта в РФ для забезпечення його участі в судовому засіданні по відеоконференцзв’язку.

Нагадаємо, ВС пропонував стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду кримінального провадження з використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення “TrueConf” для відеоконференцзв’язку.

Доповнення

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення.

Суд постановив визнати Януковича винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про державну зраду експрезидента України Віктора Януковича. Справа пішла в касацію.

Українські Національні Новини

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