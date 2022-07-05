россия отводит военную технику от границы с Финляндией – предположительно, в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. россия начала отвод сил с военной части в селе Алакуртти в Мурманской области – самой ближайшей к финской границе. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Yle, опубликовав также соответствующие спутниковые снимки, пишет УНН.
Детали
Так, судя по снимкам со спутника, с середины мая из Алакуртти было выведено более ста единиц техники или оборудования, включая десятки боевых машин, их количество эквивалентно оснащению боевого отделения батальона.
Отмечается, что по меньшей мере треть, если не почти половина, из 2000 солдат покинули базу одновременно.
По мнению финского военного эксперта Марко Эклунда, который следит за движениями вооруженных сил россии более 20 лет, вполне вероятно, что эти силы были отправлены в Украину.
россия официально не сообщала об отводе техники и солдат.
Добавим
Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной рф против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп". После углубленных переговоров между странами, Турция задекларировала, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.
29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.
Во вторник, 5 июля, все союзники НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу.