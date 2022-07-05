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росія відводить військову техніку від кордону з Фінляндією – імовірно, в Україну

росія відводить військову техніку від кордону з Фінляндією – імовірно, в Україну

Київ • УНН

 • 110000 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. росія почала відведення сил з військової частини в селі Алакуртті в Мурманській області – найближчого до фінського кордону. Про це повідомила державна телерадіокомпанія Yle, опублікувавши відповідні супутникові знімки, пише УНН.

Деталі

Так, судячи з знімків із супутника, з середини травня з Алакуртті було виведено понад сто одиниць техніки чи обладнання, включаючи десятки бойових машин, їх кількість еквівалентна оснащенню бойового відділення батальйону.

Зазначається, що щонайменше третина, а можливо й половина, з 2000 солдатів залишили базу одночасно.

На думку фінського військового експерта Марка Еклунда, який стежить за рухами збройних сил росії понад 20 років, цілком імовірно, що ці сили були відправлені в Україну.

росія офіційно не повідомляла про відведення техніки та солдатів.

Додамо

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп". Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина задекларувала, що на саміті в Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.

29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

У вівторок, 5 липня, усі союзники НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу.

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