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Россия отказалась участвовать во встрече стран ОБСЕ и отвечать за наращивание сил на границах Украины

Россия отказалась участвовать во встрече стран ОБСЕ и отвечать за наращивание сил на границах Украины

Киев  •  УНН

 • 21203 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Россия отказалась участвовать во встрече страны ОБСЕ и дать разъяснения о наращивании силы на границах Украины и во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в сообщении Официального аккаунта миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Россия отказалась участвовать в сегодняшней встрече ОБСЕ с Украиной, чтобы объяснить ее необычное военное наращивание на границах Украины и в оккупированном Крыму. Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью, чтобы снять озабоченность и снизить риски в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении.

Добавим

Временный поверенный в делах США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также выразила обеспокоенность отказом России предоставить достаточно информации о своей необычной военной деятельности.

"Неинформативный ответ России на вопрос Украины и ее непрозрачная деятельность на местах противоречат букве и духу Венского документа", - отметила поверенная.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

А накануне утром аналитики сообщили, что по крайней мере четырнадцать подразделений сухопутных войск России и системы баллистических ракет малой дальности “Искандер” переместились или перемещаются в район границы с Украиной.

Отметим, ранее на этой неделе в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся “в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным”.

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что “Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы”.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев накануне сказал в интервью изданию “Коммерсант”, что Москва якобы “не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе”.

На фоне обострений, Президент Украины как Главнокомандующий отправился на линию соприкосновения.

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