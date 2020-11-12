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Россия преследует в оккупированном Крыму почти все религиозные организации, кроме РПЦ - посол США в ОБСЕ

Россия преследует в оккупированном Крыму почти все религиозные организации, кроме РПЦ - посол США в ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 16037 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор сообщил, что, по данным правозащитников, Россия преследует в аннексированном Крыму почти все религиозные организации, кроме Русской православной церкви. Об этом посол сказал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 12 ноября, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"По данным Крымской правозащитной группы, с начала оккупации против религиозных организаций и их членов было возбуждено 101 дело по "незаконной миссионерской деятельности". Дело крымского мусульманского имама Аблякима Галиева, которому 27 октября было предъявлено обвинение в такой деятельности за проведение пятничной молитвы, является лишь последним примером расправы над мусульманскими лидерами, которые отказываются подчиняться религиозному руководству, навязанному оккупационными властями. 14 октября суд также оштрафовал ялтинское отделение Российской греко-католической церкви из-за "незаконной миссионерской деятельности", поскольку оно отказалось подчиниться воле оккупационных властей", - сказал посол.

Посол США призвал Россию прекратить "кампанию подавления в Крыму", а также прекратить запугивание и преследование этнических и религиозных меньшинств на полуострове.

Представители России не комментировали слова посла США.

Напомним, суд в оккупированном Крыму оштрафовал имама за "незаконную миссионерскую деятельность".

Украинские Национальные Новости

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