Росія переслідує в окупованому Криму майже всі релігійні організації, крім РПЦ - посол США в ОБСЄ

“За даними Кримської правозахисної групи, з початку окупації проти релігійних організацій та їхніх членів було порушено 101 адміністративну справу за „незаконну місіонерську діяльність“. Справа кримського мусульманського імама Аблякіма Галієва, якому 27 жовтня було висунуто звинувачення в такій діяльності за проведення п’ятничної молитви, є лише останнім прикладом розправи над мусульманськими лідерами, які відмовляються підкорятися релігійному керівництву, нав’язаному окупаційною владою. 14 жовтня суд також оштрафував ялтинське відділення Російської греко-католицької церкви за „незаконну місіонерську діяльність“, оскільки воно відмовилося підкоритися волі окупаційної влади”, — сказав посол.

Посол США закликав Росію припинити “кампанію придушення в Криму”, а також припинити залякування і переслідування етнічних і релігійних меншин на півострові.

Представники Росії не коментували слова посла США.

Нагадаємо, суд в окупованому Криму оштрафував імама за “незаконну місіонерську діяльність”.