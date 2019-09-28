Россия: обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. 75-летнего российского ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, отпустили из следственного изолятора, изменив ему меру пресечения на подписку о невыезде, сообщил в фейсбуке адвокат Кудрявцева Иван Павлов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
“Следователь принял решение об изменении нашему подзащитному, 75-летнему Виктору Кудрявцеву пресечения с содержания под стражей — нет, не на домашний арест, а на подписку о невыезде”, — написал Павлов.
Он уточнил, что Кудрявцев уже вышел на свободу из СИЗО “Лефортово”, его встретили родные.
В апреле этого года Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны отправить Кудрявцева на лечение. После этого Министерство юстиции России попросило Федеральную службу исполнения наказаний перевести 75-летнего ученого из СИЗО в больницу. Кудрявцев перенес инфаркт.
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В СИЗО обвиняемому не давали необходимых медикаментов и не оказывали надлежащей медицинской помощи, уверены его адвокаты.
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения, ведущего ракетного предприятия России, Виктор Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года.
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Ученого обвинили в передаче секретов о современной российском гиперзвуковом оружии. Сам он обвинения отвергает, его защита настаивает на том, что в основе обвинения лежит согласованное российским правительством научное сотрудничество.
За его освобождение или смягчение условий ареста высказывались ведущие российские ученые, в том числе председатель Российской академии наук Александр Сергеев.