Російський опозиціонер Навальний претендує на премію, лауреатом якої є Сенцов

Як ідеться в поширеній 18 вересня заяві групи, Навальний “не тільки захищає свободу думки в Росії, але є одним з небагатьох голосів правди” в цій країні.

Навальний є одним із найактивніших критиків президента Росії Володимира Путіна, багато разів був ув’язнений, позбавлений можливості балотуватися на посаду президента Росії та був кандидатом на мера російської столиці Москви.

Кінцевий термін висунення кандидатур на престижну премію імені Сахарова — 19 вересня.

The EPP Group’s candidate for this year’s #Sakharovprize: Russian lawyer and political activist @navalny. Who does not only defend freedom of thought in #Russia, but is one of the few voices of truth. pic.twitter.com/KH0NUQWEBL

— EPP Group (@EPPGroup) September 18, 2019

Інші кандидати включають Ільхама Тохті, прихильника уйгурської меншини Китаю, який відбуває довічне покарання за звинуваченням у сепаратизмі.

У 2018 році лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов. Отримати свою нагороду вчасно кримчанин не зміг, оскільки перебував за ґратами в Росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп пообіцяв розібратися в історії з госпіталізацією російського лідера опозиції Навального