россия может нанести новый ракетный удар 7 января — Воздушные Силы

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“Мы ожидаем, мы готовимся. Вы видите, что три дня подряд идут атаки. Как они себе там спланировали, пока мы не знаем. Нам нужно просто готовиться к этому, и держать порох сухим, как говорится. Чтобы ракеты были заряжены, люди готовы. Мы видим, что россия не изменила никаких намерений, и не собирается отходить от того, что они признали своей территорией четыре наших области. Вот собственно, мы будем готовиться, отражать все летящие угрозы. Верьте в наших ребят и в наши силы”, — сказал Игнат.

Дополнение

Украинской противовоздушной обороной за ночь уничтожено 39 дронов-камикадзе типа Shahed, также сбиты два беспилотника "Орлан-10" и ракета Х-59.

Этой ночью над столицей были сбиты 22 воздушные цели.