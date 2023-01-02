россия может нанести новый ракетный удар 7 января — Воздушные Силы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. Российская армия может нанести новый массированный удар на 7 января, когда православные христиане празднуют Рождество. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире одного из телеканалов сообщил, что украинские защитники ожидают нового удара и готовы отбивать все атаки врага, передает УНН.

Цитата

“Мы ожидаем, мы готовимся. Вы видите, что три дня подряд идут атаки. Как они себе там спланировали, пока мы не знаем. Нам нужно просто готовиться к этому, и держать порох сухим, как говорится. Чтобы ракеты были заряжены, люди готовы. Мы видим, что россия не изменила никаких намерений, и не собирается отходить от того, что они признали своей территорией четыре наших области. Вот собственно, мы будем готовиться, отражать все летящие угрозы. Верьте в наших ребят и в наши силы”, — сказал Игнат.

Дополнение

Украинской противовоздушной обороной за ночь уничтожено 39 дронов-камикадзе типа Shahed, также сбиты два беспилотника "Орлан-10" и ракета Х-59.

Этой ночью над столицей были сбиты 22 воздушные цели.

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