росія може завдати нового ракетного удару 7 січня — Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Російська армія може завдати нового масованого удару на 7 січня, коли православні християни святкують Різдво. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі одного з телеканалів повідомив, що українські захисники очікують на новий удар та готові відбивати усі атаки ворога, передає УНН.
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“Ми очікуємо, ми готуємося. Ви бачите, що три дні поспіль йдуть атаки. Як вони собі там спланували, поки що ми не знаємо. Нам треба просто готуватися до цього, і тримати порох сухим, як то кажуть. Щоб ракети були заряджені, люди готові. Ми бачимо, що росія не змінила жодних намірів, і не збирається відходити від того, що вони визнали своєю територією чотири наших області. От власне, ми будемо готуватися, відбивати всі загрози, які летять. Вірте в наших хлопців і в наші сили”, — сказав Ігнат.
Доповнення
Українською протиповітряною обороною за ніч знищено 39 дронів-камікадзе типу Shahed, також збито два безпілотники "Орлан-10" та ракету Х-59.
Цієї ночі над столицею було збито 22 повітряні цілі.