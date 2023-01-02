росія може завдати нового ракетного удару 7 січня — Повітряні Сили

Цитата

“Ми очікуємо, ми готуємося. Ви бачите, що три дні поспіль йдуть атаки. Як вони собі там спланували, поки що ми не знаємо. Нам треба просто готуватися до цього, і тримати порох сухим, як то кажуть. Щоб ракети були заряджені, люди готові. Ми бачимо, що росія не змінила жодних намірів, і не збирається відходити від того, що вони визнали своєю територією чотири наших області. От власне, ми будемо готуватися, відбивати всі загрози, які летять. Вірте в наших хлопців і в наші сили”, — сказав Ігнат.

Доповнення

Українською протиповітряною обороною за ніч знищено 39 дронів-камікадзе типу Shahed, також збито два безпілотники "Орлан-10" та ракету Х-59.

Цієї ночі над столицею було збито 22 повітряні цілі.