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россия долгое время закладывала идеологическую основу для геноцида украинцев – Кулеба

россия долгое время закладывала идеологическую основу для геноцида украинцев – Кулеба

Киев • УНН

 • 117606 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Подстрекательство войны и публичное отрицание права украинского народа на существование как национальной группы свидетельствуют, что за российскими зверствами стоит геноцидное намерение. Об этом в статье для Der Spiegel написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Детали

"Российское руководство, должностные лица и публичные лица уже долгое время закладывали идеологическую основу для геноцида. Год назад, в июле 2021 года, президент россии владимир путин обнародовал эссе "Об историческом единстве россиян и украинцев", где в который раз заявил, что украинцы и россияне – "один народ, единое целое". В эссе он также утверждал, что "современная Украина является полным продуктом советской эпохи", а "настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с россией", – сообщил Кулеба. 

Министр отметил, что российский лидер никогда не скрывал свои намерения, заявляя, что существование Украины как государства – это ошибка, которую нужно исправить, а украинцы – это, по сути, россияне, поэтому они либо согласятся быть с россиянами "одним народом", либо подлежат уничтожению.

Кроме того, прямое публичное подстрекательство к геноциду содержится в ряде статей российских государственных СМИ, сообщениях высокопоставленных российских чиновников в социальных сетях или в их высказываниях на телевидении.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил, что сенаторы США представили проект резолюции о признании действий россии в Украине геноцидом.

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