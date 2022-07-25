росія довгий час закладала ідеологічне підґрунтя для геноциду українців – Кулеба

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"Російське керівництво, посадовці та публічні особи вже довгий час закладали ідеологічне підґрунтя для геноциду. Рік тому, у липні 2021 року, президент росії володимир путін оприлюднив есей "Про історичну єдність росіян та українців", де вкотре заявив, що українці та росіяни – "один народ, єдине ціле". В есеї він також стверджував, що "сучасна Україна є цілковитим продуктом радянської епохи", а "справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з росією", – повідомив Кулеба.

Міністр зазначив, що російський лідер ніколи не приховував свої наміри, заявляючи, що існування України як держави – це помилка, яку потрібно виправити, а українці – це, по суті, росіяни, тож вони або погодяться бути з росіянами "одним народом", або підлягають знищенню.

Крім того, пряме публічне підбурювання до геноциду міститься в низці статей російських державних ЗМІ, дописах високопоставлених російських чиновників у соціальних мережах чи в їхніх висловлюваннях на телебаченні.

Нагадаємо

Володимир Зеленський повідомив, що сенатори США представили проєкт резолюції про визнання дій росії в Україні геноцидом.