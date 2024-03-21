Роковой концерт Трэвиса Скотта: организаторы предвидели переполнение Astroworld

Организаторы музыкального фестиваля рэпера Трэвиса Скотта Astroworld предусматривали проблемы со скоплением людей в 2021 году, которые привели к 10 смертям. Сейчас суд ждет окончательные выводы экспертов.

Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Семьи погибших во время концерта рэп-музыканта Трэвиса Скотта в 2021 году продолжают судиться с организаторами фестиваля, в частности с компанией Live Nation. На предыдущих слушаниях были представлены записи разговоров, а также экспертные заключения, в которых говорится о том, что организаторы неправильно рассчитали количество посетителей. В частности речь идет о количестве посетителей, которых можно было легально пустить на площадку, чтобы избежать ее переполненности.

Согласно судебным документам, организаторы ошибочно полагали, что пожарные нормы допускают пять квадратных футов на человека (0,46 кв. м), но на самом деле их должно было быть семь (0,65 кв. м).

В итоге около 50 тысяч человек втиснулись на площадку, рассчитанную на 34,5 тысячи человек.

Документы также иллюстрируют, что организаторы, видимо, были обеспокоены тем, что посетители без билета могут ухудшить ситуацию и еще больше увеличить толпу.

"Когда солнце зайдет, мы будем абсолютно облажаны", - написал один из организаторов, предупреждая о толпах людей без билетов, которые собрались вокруг внешнего периметра зала.

Ситуацию усугубили упущения в создании условий безопасности и неспособность следить за толпой - все это привело к значительной давке.

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Напомним,

Судебные материалы за 2022 год свидетельствуют, что, за исключением погибших, 4 921 человек получил те или иные травмы во время выступления Трэвиса Скотта в Хьюстоне, штат Техас, 5 ноября 2021 года. В общей сложности 10 человек в возрасте от девяти до 27 лет умерли от травм, полученных после рокового всплеска толпы на фестивале.

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