Родных бывшей украинской военнопленной удалось вернуть из оккупации

На подконтрольную Украине территорию вернули родных бывшей военнопленной. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

К Пасхе на подконтрольную Украине территорию из оккупации вернулись мама и бабушка одной из украинских военных, которая прошла через плен.

Семья уже встречала светлый праздник Пасхи вместе на родной земле. Однако этого могло не произойти, потому что россияне угрожали не отпускали женщин, они все оставили и просто сбежали оттуда. Позади остались ужасы оккупационного беспорядка, впереди - новая страница жизни на Родине - написал он.

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