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Рідних колишньої української військовополоненої вдалося повернути з окупації

Рідних колишньої української військовополоненої вдалося повернути з окупації

Київ • УНН

 • 17998 перегляди

Маму та бабусю колишньої української військовополоненої вдалося повернути на підконтрольну Україні територію після втечі від російської окупації і погроз.

На підконтрольну Україні територію повернули рідних колишньої військовополоненої. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

До Великодня на підконтрольну Україні територію з окупації повернулися мама та бабуся одної з українських військових, яка пройшла через полон.

Родина вже зустрічала світле свято Пасхи разом на рідній землі. Однак цього могло не відбутися, бо росіяни погрожували не відпускали жінок, вони все лишили і просто втекли звідти. Позаду лишилися жахи окупаційного безладу, попереду – нова сторінка життя на Батьківщині

- написав він.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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