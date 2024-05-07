Рідних колишньої української військовополоненої вдалося повернути з окупації
Київ • УНН
Маму та бабусю колишньої української військовополоненої вдалося повернути на підконтрольну Україні територію після втечі від російської окупації і погроз.
На підконтрольну Україні територію повернули рідних колишньої військовополоненої. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.
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До Великодня на підконтрольну Україні територію з окупації повернулися мама та бабуся одної з українських військових, яка пройшла через полон.
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