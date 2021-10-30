Роботы Boston Dynamics повторили клип The Rolling Stones
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Роботы от Boston Dynamics повторили клип The Rolling Stones в честь 40-летия выхода альбома Tatoo You. Видео опубликовано на YouTube компании, передает УНН.
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На видео роботы повторяют движения солиста группы Мика Джагера и гитаристов Кита Ричардсона и Ронни Вуда.
"40 лет назад The Rolling Stones выпустили свой культовый альбом Tattoo You. Мы помогаем им праздновать“, — говорится в описании видео.
Справочно
Boston Dynamics — американская инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой роботов на двух или четырех ногах, а также на колесах. Разработки предназначены для военных целей, перевозки грузов и т.д. Компания основана в 2013 году, позже ее купила Google, но затем продала японскому холдингу SoftBank. Продажи роботов начались в 2019 году.
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