Роботы Boston Dynamics повторили клип The Rolling Stones

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На видео роботы повторяют движения солиста группы Мика Джагера и гитаристов Кита Ричардсона и Ронни Вуда.

"40 лет назад The Rolling Stones выпустили свой культовый альбом Tattoo You. Мы помогаем им праздновать“, — говорится в описании видео.

Справочно

Boston Dynamics — американская инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой роботов на двух или четырех ногах, а также на колесах. Разработки предназначены для военных целей, перевозки грузов и т.д. Компания основана в 2013 году, позже ее купила Google, но затем продала японскому холдингу SoftBank. Продажи роботов начались в 2019 году.

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