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Роботи Boston Dynamics повторили кліп The Rolling Stones

Київ • УНН

 • 36492 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Роботи від Boston Dynamics повторили кліп The Rolling Stones на честь 40-річчя виходу альбому Tatoo You. Відео опубліковано на YouTube компанії, передає УНН.

Роботи Boston Dynamics повторили кліп The Rolling Stones

Деталі

На відео роботи повторюють рухи соліста гурту Міка Джагера та гітаристів Кіта Річардсона та Ронні Вуда.

“40 років тому The Rolling Stones випустили свій культовий альбом Tattoo You. Ми допомагаємо їм святкувати”, — йдеться в описі відео.

Довідково

Boston Dynamics — американська інжинірингова компанія, що займається розробкою роботів на двох або чотирьох ногах, а також на колесах. Розробки призначені для військових цілей, перевезення вантажів та ін. Компанія заснована у 2013 році, пізніше її купила Google, але потім продала японському холдингу SoftBank. Продажі роботів почалися в 2019 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як у “Чорному дзеркалі”: поліція Нью-Йорка “звільнила” робота-пса Boston Dynamics через антиутопічні побоювання

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