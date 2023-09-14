"Работа успешная": Воздушные силы о ночной атаке "шахедами"

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"Работа сегодня успешная, потому что 17 из 22 - это довольно неплохой показатель. Опять довольно неплохо показали себя мобильные огневые группы, именно те подразделения, которые и предназначены в большинстве для уничтожения ударных БпЛА", - сказал спикер.

Детали

Он добавил, что о попаданиях дополнительно будут сообщать местные военные администрации из-за чувствительности информации, которая не должна "попасть во вражеские уши". В то же время Игнат отметил, что Украине нужно наращивать мобильные огневые группы, которые уничтожают ударные БпЛА, ведь "в ближайшее время" россияне будут увеличивать их использование.

На вопрос, какой характер вражеских атак наблюдают в Воздушных силах в течение последнего месяца, Игнат ответил, что оккупанты действуют "шаблонно".

"Менять в утренней сводке о ночной атаке особо ничего не надо, уже все фактически шаблонно. Потому, что примерное количество БпЛА, 20-30, примерный процент сбития, средства поражения, которые мы используем тоже стабильно. Поэтому, противник фактически каждую ночь уже наносит удары шахедами", - отметил он.

По словам спикера, враг часто атакует портовую инфраструктуру, от чего страдает Одесская область. Кроме этого, продолжил он, наблюдается изменение направления, россияне атакуют "шахедами" в разных регионах, и направления ударов увеличиваются.

"Раньше это был один-два, а сейчас видим и ейск, и курск, и брянская область, чауда и так далее", - подытожил он.

Напомним

В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что Силы обороны в ночь на 14 сентября уничтожили 17 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131” из 22 запущенных российскими войсками.