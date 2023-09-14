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"Робота успішна": Повітряні сили про нічну атаку "шахедами"

"Робота успішна": Повітряні сили про нічну атаку "шахедами"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Робота Повітряних сил ЗСУ, які у ніч на 14 вересня збили 17 з 22 ударних дронів типу "Shahed", була успішною. Про наслідки ворожої атаки повідомлятимуть військові адміністрації на місцях, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Робота сьогодні успішна, бо 17 з 22 - це доволі непоганий показник. Знову доволі непогано показали себе мобільні вогневі групи, саме ті підрозділи, які і призначені в більшості для знищення ударних БпЛА", - сказав речник.

Деталі

Він додав, що про влучання додатково повідомлятимуть місцеві військові адміністрації через чутливість інформації, яка не має "потрапити до ворожих вух". Водночас Ігнат зауважив, що Україні потрібно нарощувати мобільні вогневі групи, які знищують ударні БпЛА, адже "найближчим часом" росіяни будуть збільшувати їх використання.

На питання, який характер  ворожих атак спостерігають у Повітряних силах протягом останнього місяця, Ігнат відповів, що окупанти діють "шаблонно".

"Змінювати в ранковому зведенні про нічну атаку особливо нічого не треба, вже все фактично шаблонно. Тому, що приблизна кількість БпЛА, 20-30, приблизний відсоток збиття, засоби ураження, які ми використовуємо теж стабільно. Тому, противник фактично щоночі вже завдає ударів шахедами", - зауважив він.

За словами речника, ворог часто атакує портову інфраструктуру, від чого потерпає Одеська область. Крім цього, продовжив він, спостерігається зміна напрямку, росіяни атакують "шахедами" в різних регіонах, і напрямки ударів збільшуються.

"Раніше це був один-два, а зараз бачимо і єйськ, і курськ, і брянська область, чауда і так далі", - підсумував він.

Нагадаємо

У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що Сили оборони у ніч на 14 вересня знищили 17 ворожих ударних дронів “Shahed-136/131” із 22 запущених російськими військами.

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