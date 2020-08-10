Рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. По состоянию на 8:20 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Голосеевском, Кольцевой дороге, Отрадном проспекте, улице Новой, проспекте Любомира Гузара, проспекте Победы, бульваре Шевченко, улице Жилянской, улице Саксаганского.
Также пробки сковали улицу Вадима Гетьмана, улицу Большая Васильковская, бульвар Дружбы Народов, бульвар Леси Украинки, Набережное шоссе, Владимирский спуск, улицу Набережно-Крещатицкую, улицу Набережно-Луговую, улицу Елены Телиги, проспект Степана Бандеры, улицу Набережно-Рыбальскую, улицу Богатырскую.
На левом берегу в пробках стоит Броварской проспект, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, прспект Бажана.
Движение Северным мостом, мостом Метро, на Дарницком мосту, мосту Патона и Южным мостом затруднено в сторону правого берега.
Напомним, на части Украины в понедельник, 10 августа, ожидаются дожди с грозами, воздух днем прогреется до 32 градусов тепла.