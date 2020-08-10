Робочий тиждень у Києві розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Станом на 8:20 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Голосіївському, Кільцевій дорозі, Відрадному проспекті, вулиці Новій, проспекті Любомира Гузара, проспекті Перемоги, бульварі Шевченка, вулиці Жилянській, вулиці Саксаганській.
Також затори скували вулицю Вадима Гетьмана, вулицю Велику Васильківську, бульвар Дружби Народів, бульвар Лесі Українки, Набережне шосе, Володимирський узвіз, вулицю Набережно-Хрещатицьку, вулицю Набережно-Лугову, вулицю Олени Теліги, проспект Степана Бандери, вулицю Набережно-Рибальську, вулицю Богатирську.
На лівому березі у заторах стоїть Броварський проспект, проспект Соборності, Дарницьке шосе, прспект Миколи Бажана.
Рух Північним мостом, мостом Метро, Дарницьким мостом, мостом Патона та Південним мостом ускладнений у бік правого берега.
Нагадаємо, на частині України у понеділок, 10 серпня, очікуються дощі з грозами, повітря вдень прогріється до 32 градусів тепла.