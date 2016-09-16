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15 марта, 19:03 • 116484 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170589 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140477 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132744 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114187 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106286 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102032 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136884 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132640 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Роберт де Ниро перевоплотится в Папу Римского

Роберт де Ниро перевоплотится в Папу Римского

Киев • УНН

 • 8558 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Американский актер Роберт Де Ниро сыграет папу Пия IX в фильме о похищении еврейского ребенка католиками, передает УНН со ссылкой на NME.

Картину снимет режиссер Бальтасар Кормакур ( «Эверест») параллельно с лентой с точно таким же сюжетом, над которой работает Стивен Спилберг.

Ситуация с двумя фильмами, которые снимут в Голливуде одновременно по мотивам одной книги - "Похищение Эдгардо Мортара" Дэвида Кетцер, - сложилась после того, как в апреле С.Спилберг разошелся во взглядах с продюсером Харви Вайнстайном, и последний решил делать свой собственный проект с Б.Кормакуром.

Б.Кормакур начнет съемки в январе 2017 года, а С.Спилберг - весной того же года.

Ленты расскажут о реальной истории Эдгардо Мортара, которого в 1858 году в шестилетнем возрасте насильно забрали из еврейской семьи для воспитания в католической вере. Похищение мальчика было инициировано папой Пием IX и спровоцировало международный скандал. Вернуть Эдгардо его семье не удалось. Позже он стал католическим священником.

В проекте С.Спилберга роль папы Пия IX выполнит Марк Райлэнс ( "Шпионский мост", "Большой и добрый великан").

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