Роберт де Ниро перевоплотится в Папу Римского

Картину снимет режиссер Бальтасар Кормакур ( «Эверест») параллельно с лентой с точно таким же сюжетом, над которой работает Стивен Спилберг.

Ситуация с двумя фильмами, которые снимут в Голливуде одновременно по мотивам одной книги - "Похищение Эдгардо Мортара" Дэвида Кетцер, - сложилась после того, как в апреле С.Спилберг разошелся во взглядах с продюсером Харви Вайнстайном, и последний решил делать свой собственный проект с Б.Кормакуром.

Б.Кормакур начнет съемки в январе 2017 года, а С.Спилберг - весной того же года.

Ленты расскажут о реальной истории Эдгардо Мортара, которого в 1858 году в шестилетнем возрасте насильно забрали из еврейской семьи для воспитания в католической вере. Похищение мальчика было инициировано папой Пием IX и спровоцировало международный скандал. Вернуть Эдгардо его семье не удалось. Позже он стал католическим священником.

В проекте С.Спилберга роль папы Пия IX выполнит Марк Райлэнс ( "Шпионский мост", "Большой и добрый великан").