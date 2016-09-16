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Роберт де Ніро перевтілиться в Папу Римського

Роберт де Ніро перевтілиться в Папу Римського

Київ • УНН

 • 8559 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Американський актор Роберт Де Ніро зіграє папу Пія IX у фільмі про викрадення єврейської дитини католиками, передає УНН з посиланням на NME.

Картину зніме режисер Бальтасар Кормакур (“Еверест”) паралельно з стрічкою з точно таким же сюжетом, над якою працює Стівен Спілберг.

Ситуація з двома фільмами, які знімуть в Голлівуді одночасно за мотивами однієї книги — “Викрадення Едгардо Мортари” Девіда Кетцера, — склалася після того, як у квітні С.Спілберг розійшовся в поглядах з продюсером Харві Вайнстайном, і останній вирішив робити свій власний проект з Б.Кормакуром.

Б.Кормакур розпочне зйомки у січні 2017-го, а С.Спілберг — навесні того ж року.

Стрічки розкажуть про реальну історію Едгардо Мортари, якого в 1858 році у шестирічному віці насильно забрали з єврейської сім’ї для виховання в католицькій вірі. Викрадення хлопчика було ініційовано папою Пієм IX і спровокувало міжнародний скандал. Повернути Едгардо його родині не вдалося. Пізніше він став католицьким священиком.

У проекті С.Спілберга роль папи Пія IX виконає Марк Райленс (“Шпигунський міст”, “Великий і добрий велетень”).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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