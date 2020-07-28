Уровень наполнения украинских подземных газохранилищ превысил прошлогодний максимум
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В понедельник уровень наполнения украинских газохранилищ превысил максимум 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нафтогаза.
"27 июля 2020 года уровень наполнения украинских ПХГ достиг 21,8 млрд куб. м. Именно таким был активный объем газа в подземных хранилищах прошлого года на конец сезона закачки в ноябре. В этом году этот уровень достигнут на 100 дней раньше", - отметили в пресс-службе.
В компании напомнили, что на 1 августа 2019 года в подземных хранилищах сохранялось 15,9 млрд куб. м голубого топлива.
"Нынешние показатели закачки газа являются рекордными для отечественных ПХГ. Ожидается, что к началу сезона отбора украинские подземные газохранилища будут наполнены примерно на 25,5-26,5 млрд куб. м. При этом в 2020 году максимальный уровень активного объема газа в ПХГ увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом", - подчеркнули в Нафтогазе.
По данным компании, за таких результатов "этот сезон закачки станет самым продуктивным за всю историю украинских газохранилищ".
Как сообщалось в УНН, поступления природного газа в ГТС Украины от газодобывающих предприятий страны на 7% меньше за аналогичный период предыдущего года.