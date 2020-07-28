Рівень наповнення українських підземних газосховищ перевищив минулорічний максимум

"27 липня 2020 року рівень наповнення українських ПСГ досяг 21,8 млрд куб. м. Саме таким був активний обсяг газу в підземних газосховищах минулого року на кінець сезону закачування у листопаді. Цього року цей рівень досягнуто на 100 днів раніше", - зазначили у пресслужбі.

У компанії нагадали, що станом на 1 серпня 2019 року у підземних сховищах зберігалося 15,9 млрд куб. м блакитного палива.

"Цьогорічні показники закачування газу є рекордними для вітчизняних ПСГ. Очікується, що до початку сезону відбору українські підземні газосховища будуть наповнені приблизно на 25,5-26,5 млрд куб. м. При цьому у 2020 році максимальний рівень активного обсягу газу в ПСГ збільшиться на 20% в порівнянні з минулим роком", - підкреслили у Нафтогазі.

За даними компанії, за таких результатів "цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ".

Як повідомлялося в УНН, надходження природного газу в ГТС України від газовидобувних підприємств держави на 7% менше за аналогічний період попереднього року.