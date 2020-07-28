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Рівень наповнення українських підземних газосховищ перевищив минулорічний максимум

Рівень наповнення українських підземних газосховищ перевищив минулорічний максимум

Київ • УНН

 • 14764 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У понеділок рівень наповнення українських газосховищ перевищив максимум 2019 року, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Нафтогазу.

"27 липня 2020 року рівень наповнення українських ПСГ досяг 21,8 млрд куб. м. Саме таким був активний обсяг газу в підземних газосховищах минулого року на кінець сезону закачування у листопаді. Цього року цей рівень досягнуто на 100 днів раніше", - зазначили у пресслужбі.

У компанії нагадали, що станом на 1 серпня 2019 року у підземних сховищах зберігалося 15,9 млрд куб. м блакитного палива.

"Цьогорічні показники закачування газу є рекордними для вітчизняних ПСГ. Очікується, що до початку сезону відбору українські підземні газосховища будуть наповнені приблизно на 25,5-26,5 млрд куб. м. При цьому у 2020 році максимальний рівень активного обсягу газу в ПСГ збільшиться на 20% в порівнянні з минулим роком", - підкреслили у Нафтогазі.

За даними компанії, за таких результатів "цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ".

Як повідомлялося в УНН, надходження природного газу в ГТС України від газовидобувних підприємств держави на 7% менше за аналогічний період попереднього року.

Українські Національні Новини

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