Рисовала на стенах между четырнадцатым и пятнадцатым этажами: в Одессе погибла 13-летняя девочка, упав с высоты в заброшенном санатории

В Одессе погибла 13-летняя девочка, которая с подругой рисовала красками на стенах заброшенного санатория между четырнадцатым и пятнадцатым этажами. Как сообщает полиция Одесской области, девочка упала в промежуток между лестницами, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, событие произошло 19 июля на территории Пересыпского района Одессы.

Предварительно полицейские установили, что две 13-летние жительницы Одессы приехали погулять в один из санаториев. Девушки поднялись по лестнице заброшенного комплекса, где рисовали красками на стенах между четырнадцатым и пятнадцатым этажами. Одна из девушек решила полюбоваться своим рисунком, сделала шаг назад, не удержалась и упала в промежуток между лестницей.

О трагедии правоохранителям сообщили родители подруги погибшей. На место происшествия сразу же прибыли полицейские, спасатели и медики. К сожалению, спасти девочку не удалось, она погибла на месте происшествия.

Семья погибшей ранее в поле зрения правоохранителей не попадала, со слов родителей дочь отпросилась погулять с подругой и была постоянно на связи. Около 18 часов, она сообщила матери, что уже собирается домой, однако через час перестала отвечать на звонки.

Тело погибшей правоохранители направили на экспертизу. Предварительно, смерть ребенка наступила от травм в результате падения с высоты.

По факту гибели девочки начато производство по ч. 2 п. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Полицейские устанавливают полные обстоятельства трагического события.

Следствие продолжается.

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