Решение ЕС о продлении санкций из-за действий против Украины официально опубликовано
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Решение Совета ЕС о продлении на 6 месяцев действия ограничительных мер ЕС, связанных с действиями против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, в отношении граждан и юридических лиц с РФ и Украины, опубликовано в официальном журнале ЕС, передает УНН.
Совет ЕС одобрил соответствующее решение 15 сентября.
Санкции включают замораживание активов и запрет на поездки в отношении 146 человек и 37 организаций. Они были продлены до 15 марта 2017 года. Решение было принято по письменной процедуре.
В институции напомнили, что эти меры были введены в марте 2014 года и в последний раз были продлены в марте 2016 года.