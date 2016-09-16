Решение ЕС о продлении санкций из-за действий против Украины официально опубликовано

Совет ЕС одобрил соответствующее решение 15 сентября.

Санкции включают замораживание активов и запрет на поездки в отношении 146 человек и 37 организаций. Они были продлены до 15 марта 2017 года. Решение было принято по письменной процедуре.

В институции напомнили, что эти меры были введены в марте 2014 года и в последний раз были продлены в марте 2016 года.