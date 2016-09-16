Рішення ЄС про продовження санкцій за дії проти України офіційно опубліковано
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Рішення Ради ЄС про продовження на 6 місяців дії обмежувальних заходів ЄС, пов'язаних з діями проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, щодо громадян та юридичних осіб з РФ і України, опубліковано в офіційному журналі ЄС, передає УНН.
Рада ЄС схвалила відповідне рішення 15 вересня.
Санкції включають заморожування активів і заборону на поїздки щодо 146 осіб і 37 організацій. Вони були продовжені до 15 березня 2017 року. Рішення було прийнято за письмовою процедурою.
В інституції нагадали, що ці заходи були введені в березні 2014 року і в останній раз були продовжені у березні 2016 року.